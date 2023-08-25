Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:30 (25.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– День Независимости прошел без масштабных ракетных атак, но в Силах обороны юга призвали украинцев не расслабляться и не игнорировать тревогу.

— На позиции в военные и в деоккупированные населенные пункты из прифронтового Днепра отправились 80 медицинских автомобилей.

– Более 20 стран купили права на показ украинского приключенческо-исторического фильма Довбуш.

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