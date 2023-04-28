Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 9:30 (28.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- На циничные удары россиян по мирным городам, вновь унесшим жизни украинцев, отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
- 2-летний ребенок и 31-летняя женщина погибли в результате российской атаки в Днепре. Еще 3 человека пострадали: мужчину и женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали, еще одна травмированная будет лечиться амбулаторно.
- Ряды вражеской армии уменьшились не менее, чем на 540 оккупантов. Именно такое количество российских солдат наши силы обороны уничтожили на фронте накануне, заявили в Генштабе.
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