Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (01.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Винницкой области трое пострадавших в результате ночной атаки россиян.
— Три человека травмированы в результате вражеских обстрелов городов Гуляйполе и Орехово в Запорожье.
— Пять российских противопехотных мин обезвредили украинские саперы на пути миссии МАГАТЭ, приехавшей для ротации на захваченную россиянами ЗАЭС.
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