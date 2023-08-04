Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (04.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Оккупанты не прекращают обстреливать Запорожскую область. За прошедшие сутки они ударили 75 раз по 20 населенным пунктам.

– Ночью, 4 августа, раздались взрывы в Новороссийске. Миноброна РФ заявила об атаке морскими дронами.

— ДБР завершило досудебное расследование по делу судьи Тандыра.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.