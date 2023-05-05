Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (05.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Три человека ранены в результате вражеских обстрелов деоккупированной части Херсонщины! Об этом сообщили в местной областной военной администрации.

– С начала полномасштабного вторжения Украина потеряла 119 энергетиков, которые проводили свет туда, где его забрала Россия. Еще более 300 работников получили ранения.

— Россияне за прошедшие сутки обстреляли более двух десятков приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковщины.

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