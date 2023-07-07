Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (07.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.07.2023.

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— сбиты 12 иранских дронов подразделениями зенитных ракетных войск, мобильными огневыми группами. По статистике оккупанты начали использовать в три раза меньше ракет Калибр, чем ракет воздушного базирования Ха-101, Ха-555. Об этом в эфире марафона сообщил представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат.

— Вооруженные силы продвигаются на Запорожском направлении и преуспевают под Бахмутом. Актуальную ситуацию на фронте анализируют специалисты Института американского изучения войны.

— Из-за резкого обмеления Днепра, в результате террористического подрыва россиянами Каховской дамбы, возле ДнепроГЭС из-под воды появились пороги, которые когда-то мешали судоходству.

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