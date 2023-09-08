Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (08.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Один человек погиб в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Число раненых устанавливается.

– Накануне президент Владимир Зеленский официально представил министра обороны Рустема Умерова.

– Валерий Залужный провел разговор с начальником Объединенного штаба ВС Франции.

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