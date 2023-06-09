Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (09.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 10 вражеских ударных дронов, 4 крылатых ракеты и столько же БпЛА уничтожили над Украиной защитники неба этой ночью. Такие данные были обнародованы в Командовании Воздушных Сил.

— Три человека получили ранения накануне в результате вражеских обстрелов Харьковской области. Прошлой ночью оккупанты нанесли массированную атаку дронами Shahed по объектам инфраструктуры Богодуховского района. Произошли пожары, ранения получил мужчина 33 лет.

— Каховское водохранилище превращено в большую могилу для миллионов живых существ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал мировое экологическое сообщество распространять правду об экоциде.

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