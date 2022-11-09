Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (09.11.2022)

Выпуск программы Факты ICTV – актуальные новости страны и мира за 9 ноября 2022:

— Из тяжелой артиллерии накануне россияне трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровщины.

– На фронте напряженность не спадает. Самые ожесточенные бои ведутся в Донецкой области. Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать нашу оборону у Бахмута, Соледара и Углегорска.

— Энергетикам до сих пор не удалось полностью восстановить энергосистему. Поэтому сегодня в ряде областей продолжат плановое выключение света.

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