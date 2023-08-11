Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (11.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— За сутки в Донецкой области россияне ранили девять гражданских, один человек погиб.

– Россия ведет в Украине империалистическую войну, как в 17 веке – Шольц.

– Украина должным образом применяет американские кассетные боеприпасы в войне против России – Пентагон.

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