Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (14.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.07.2023.

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— Каждый член НАТО на саммите в Вильнюсе заверил президента Владимира Зеленского, что Украина станет членом альянса. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, комментируя итоги двухдневной встречи.

– Рекордный оборонный бюджет, предусматривающий и помощь Украине, принял парламент Франции. Общая сумма новой сметы – 413 миллиардов евро, что более чем на треть превышает предыдущую. Украины касается пункта о расширении производства оружия, часть из которого пойдет украинскому войску

— Декоммунизация Родины-матери будет. Уже на следующей неделе подрядчики приступят к демонтажу советского герба на щите монумента. Его заменят украинским трезубцем. Успеть хотят до 24 августа.

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