Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- По последним сообщениям от Генштаба, самые жестокие бои продолжаются за Марьинку и Бахмут. Враг продолжает попытки наступления. За прошедшие сутки было отбито 56 атак врага.
- Около полтысячи домохозяйств подтоплены в результате весеннего паводка в Киевской, Ровенской, Черкасской, Черниговской и Волынской области. В воде оказались около 10 тысяч гектаров сельхозугодий, об этом сообщили в ГСЧС.
- Работница больницы ранена в результате вражеского обстрела Волчанская Харьковской области. Россияне попали в медицинское учреждение накануне. Женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали.
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