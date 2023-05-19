Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Президент Зеленский в своем видеообращении анонсировал важные совместные шаги с Меджлисом.

— Уже в это воскресенье в проекте ДНК. Свои история супругов военных, переживших издевательство россиян на чужбине.

— После массированных обстрелов на этой неделе посыпались жалобы от жителей столицы на то, что укрытия закрыты.

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