Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (2.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— 111 вражеских ударов: Россия за минувшие сутки обстреляла 22 города и села Запорожской области.
— Оккупационные российские воры с научными степенями ограбили Каменную Могилу возле Мелитополя.
— Печь хлеб для военных и прифронтовых городов, а еще давать работу людям с инклюзией – эти два дела с успехом сочетает столичная пекарня Good Bread from Good People.
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