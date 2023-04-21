Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Этой ночью враг бил Шахедами по Киеву. В общей сложности рашисты запустили по Украине 12 дронов-камикадзе. Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины.

— За прошедшую неделю удалось эвакуировать 70 детей с прифронтовых территорий в более безопасные регионы. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.