Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (23.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Силы обороны остановили наступление врага на Купянском и Лиманском направлениях, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Комиссии по обследованию и фиксации имущества, уничтоженного из-за подрыва Каховской ГЭС, начали работать на Херсонщине. Специалисты определяют сумму выплат пострадавшим.

— Лишение сна – это сверхжесткая пытка. Этой проверенной тактикой руководствуются россияне, устраивая нам массированные воздушные атаки именно ночью. Таким образом, враг не просто затемно охотится за нашими ПВО, а стремится взорвать сон украинцев. Чем опасна такая длительная бессонница для нашего физического и ментального здоровья?

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