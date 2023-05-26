Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (26.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Председатель одного из райсудов Киевщины сбил насмерть нацгвардейца.
— Фото военной техники в телефоне и пророссийские молитвы — такое обнаружили правоохранители у священника УПЦ так называемого Московского патриархата.
— В Киевской области встретили военных, которые вернулись из Бахмута.
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