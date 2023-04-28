Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (28.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Число погибших от ракетного удара по многоэтажке в Умани увеличилось до 9 человек, еще известно о 17 раненых. На месте трагедии находится наш специальный корреспондент Егор Ромахло.
- Глава Полтавского райсуда работала на российскую ФСБ и сообщала врагу данные о защитниках Мариуполя. Чиновницу, которая шпионила в пользу России, разоблачила Служба безопасности Украины.
- Геноцидом незаконную массовую депортацию украинских детей в РФ признала Парламентская ассамблея Совета Европы.
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