Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (28.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.07.2023.

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— В Донецкой области бойцы 35 бригады морской пехоты деоккупировали Старомайорское. В настоящее время силы обороны зачищают деревню и закрепляются на новых позициях. В то же время, по данным Генштаба, накануне на фронте произошло 30 боевых столкновений.

– Соединенные Штаты в сентябре планируют доставить первые танки Abrams в Украину для борьбы с российским агрессором. До конца лета боевые машины будут модернизироваться в Германии.

– На Волыни провели обучение на случай аварии на атомной станции. Отрабатывали эвакуацию населения. Задействовали все службы, которые при реальной угрозе должны своевременно и эффективно сработать.

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