Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (30.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.06.2023.

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– Украинская разведка сообщила, что российские войска уменьшают присутствие на территории захваченной Запорожской атомной станции. Одними из первых из АЭС уехали трое сотрудников “Росатома”, руководивших действиями россиян.

– Президент Владимир Зеленский встретился с представителями украинского и иностранного бизнеса, работающего в Украине. Глава государства отметил важность участия бизнеса в проектах восстановления Украины. И добавил, что государство открыто к сотрудничеству – двери открыты для сотен и тысяч компаний.

— Лаванда – для ВСУ. В Харьковской области в селе Новоселовка во время открытия лавандового поля собрали более 50 тысяч гривен для военных 92 бригады — все деньги пойдут на авто для армейцев.

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