Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (01.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— На рассвете враг ударил по Украине Калибрами по Калиновской общине Винницкой области.

— Беспилотники украинских разведчиков все чаще выходят невредимыми не только после встречи с враждебной ПВО, но и при прямом столкновении с российской авиацией.

— Еще трое украинских военных получили сложное протезирование в Польше в рамках проекта RECOVERY, основанного Виктором и Еленой Пинчуками.

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