Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (04.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Киев начал переговоры с Вашингтоном по гарантиям безопасности.
— В Новороссийской бухте в результате атаки дронов поврежден большой десантный корабль “Оленегорский горняк”.
– До семи взрывов слышали этой ночью жители временно оккупированной крымской Феодосии.
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