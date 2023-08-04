Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (04.08.2023)

Над Киевом уничтожены все более 10 дронов: какие разрушения нанесли обломки

Масштабная схема уклонения от призыва: в военкоматах 10 областей проведено почти 100 обысков

Вторая серия: БпЛА попал в ту же башню Москва-Сити, что и два дня назад