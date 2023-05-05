Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (05.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В течение суток наши силы обороны отразили 60 атак на Донбассе, сообщают в Генштабе ВСУ. Самые ожесточенные бои ведутся в Бахмуте и Марьинке. В этих направлениях враг сконцентрировал все силы для наступательных действий и наши защитники мужественно сдерживают оккупантов.
— Украинский парламент признал нынешний российский режим рашизмом и призывает сделать это международные организации и институции — ООН, Европейский парламент, Парламентские Ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ и НАТО.
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