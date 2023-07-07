Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (07.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.07.2023.

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В чешской столице Владимир Зеленский встретился со своим коллегой Петром Павелом. Говорили об оборонной поддержке нашего государства в войне с Россией, европейской интеграции Украины, предстоящем саммите НАТО и реализации мирного плана Украины

– Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа. Новостью поделился у себя в Twitter президент Украины.

— Депутат Черниговского горсовета подозревается в создании схемы для уклоняющихся от мобилизации. Служба безопасности Украины разоблачила в разных областях еще 15 организаторов каналов нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

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