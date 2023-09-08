Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (08.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Около 9 утра россияне обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине. Ракета попала в админздание полиции.

— Два человека были ранены за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Харьковщины.

— Завтра в Свято-Михайловском Златоверхом Соборе будут прощаться с Игорем Козловским.

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