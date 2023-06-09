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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (09.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Из Херсона удалось эвакуировать 2 336 человек. Из них 120 – дети, об этом сообщила ГСЧС. Развернута работа 9 эвакуационных пунктов. Людей увозят под постоянными обстрелами.

– Почти полсотни вражеских атак отразили наши защитники на восточном участке фронта. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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