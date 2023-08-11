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Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая

Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (11.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В Оболонском районе в Киеве обломки сбитой российской ракеты упали на территорию одной из детских больниц.

— Отбивая атаку окупантов, наши защитники уничтожили 21 захватчика, двоих взяли в плен.

— В Одесской области военному вручили четыре протокола о коррупции.

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