Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (12.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Дроны-камикадзе уже стали одним из самых популярных видов вооружений.

— В Харьковской области заживили Граково Чугуевского района — электроэнергии в селе не было больше года.

— Россияне впервые с начала великой войны – мощно обстреляли из реактивной артиллерии поселок Малокатериновка под Запорожьем.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.