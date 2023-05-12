Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (12.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Дроны-камикадзе уже стали одним из самых популярных видов вооружений.
— В Харьковской области заживили Граково Чугуевского района — электроэнергии в селе не было больше года.
— Россияне впервые с начала великой войны – мощно обстреляли из реактивной артиллерии поселок Малокатериновка под Запорожьем.
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