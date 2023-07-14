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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (14.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.07.2023.

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Четыре станции радиоэлектронной борьбы накануне наши силы обороны уничтожены на Южном направлении. В настоящее время на этом участке фронта россияне пытаются вернуться на утраченные от взрыва Каховской дамбы позиции и построить новую линию обороны, об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Один человек пострадал в результате российской атаки дронами-камикадзе по Днепропетровщине. Этой ночью враг направил на область беспилотники, сбили 6 шахедов, однако есть попадания.

— ВСУ добились успехов в контрнаступлении на западе Запорожской области и продвинулись вперед вокруг Бахмута, об этом сообщают аналитики института изучения войны.

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