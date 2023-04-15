Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (15.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Продолжается разбор завалов домов в Славянске после масштабных ракетных обстрелов россиянами жилого квартала.
- Рашисты все чаще используют для ударов по Украине управляемые авиабомбы, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
- Граждане Украины, более года находящиеся в Германии, будут вынуждены регистрировать свои автомобили. Федеральные земли страны договорились не продлевать льготный период для украинских водителей. Теперь авто придется ставить на учет на общих основаниях, иначе придется оплатить штраф – 70€.
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