Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (15.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Сегодня ночью и утром россияне выпустили 17 дронов-камикадзе по Украине. Все они были сбиты нашей ПВО.

– Украинские военные рассказали детали освобождения села Андреевка Волновахского района Донецкой области.

— В Херсонской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из районов, которые страдают под постоянными обстрелами.

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