Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (16.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Установлено местонахождение 11 пленных защитников, которых Россия передала на территорию Венгрии;
— Пятеро россиян пополнили обменный фонд Украины. В Херсонской области бойцы Сил спецопераций спасли захватчиков, тонувших после подрыва Каховской дамбы;
— Дания предложила организовать обучение украинских летчиков на истребителях F-16 на своей территории.
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