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Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (16.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Установлено местонахождение 11 пленных защитников, которых Россия передала на территорию Венгрии;

— Пятеро россиян пополнили обменный фонд Украины. В Херсонской области бойцы Сил спецопераций спасли захватчиков, тонувших после подрыва Каховской дамбы;

— Дания предложила организовать обучение украинских летчиков на истребителях F-16 на своей территории.

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