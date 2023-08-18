Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (18.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Группы разминирования ВСУ в течение недели обследовали и очистили от снарядов и мин более 130 гектаров территорий.

— За минувшие сутки враг нанес 53 авиаудара по нашим позициям и прифронтовым населенным пунктам.

— Чехия может в ближайшее время передать Украине советские вертолеты Ми-24.

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