Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 29 боевых столкновений за прошедшие 24 часа произошли на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

— Силы ПВО этой ночью уничтожили 16 из 22 дронов Shahed и 3 из 6 крылатых ракет Калибр, которыми россияне атаковали Украину.

— Бесплатная медицинская и психологическая помощь: в Закарпатье местным и переселенцам ее оказывают украинские и словацкие медики.

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