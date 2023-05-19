Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— 29 боевых столкновений за прошедшие 24 часа произошли на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
— Силы ПВО этой ночью уничтожили 16 из 22 дронов Shahed и 3 из 6 крылатых ракет Калибр, которыми россияне атаковали Украину.
— Бесплатная медицинская и психологическая помощь: в Закарпатье местным и переселенцам ее оказывают украинские и словацкие медики.
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