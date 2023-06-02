Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (2.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Россияне готовят очередную провокацию в оккупированном Армянске, чтобы потом обвинить украинские вооруженные силы.
— Российские войска в ближайшее время попытаются полностью оккупировать Марьинку под Донецком.
— Хлеборобы Сумщины хозяйничают, несмотря на обстрелы на границе и заминированные поля.
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