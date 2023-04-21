Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Рашисты 63 раза в течение последних суток открывали огонь по Херсонщине. 2 человека погибли, еще 3 получили ранения.

— Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире разговорной студии марафона Единственные новости сообщил, что ничего критического в ливне секретных документов Пентагона для Украины нет.

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