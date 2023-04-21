Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Рашисты 63 раза в течение последних суток открывали огонь по Херсонщине. 2 человека погибли, еще 3 получили ранения.
— Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире разговорной студии марафона Единственные новости сообщил, что ничего критического в ливне секретных документов Пентагона для Украины нет.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ