Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Из-за российской атаки на инфраструктуру в Запорожской области погибли 4 человека.
– Ситуация на границе с Беларусью полностью контролируемая. Наши силы обороны максимально усиливают это направление.
– За год зерновой сделки успешно прошло более 1000 кораблей, отгружено более 30 миллионов тонн зерна и другой продукции.
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