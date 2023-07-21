Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Из-за российской атаки на инфраструктуру в Запорожской области погибли 4 человека.

– Ситуация на границе с Беларусью полностью контролируемая. Наши силы обороны максимально усиливают это направление.

– За год зерновой сделки успешно прошло более 1000 кораблей, отгружено более 30 миллионов тонн зерна и другой продукции.

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