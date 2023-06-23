Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (23.06.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.06.2023.
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— После подрыва Каховской ГЭС, с катастрофическими последствиями для юга, россияне готовят еще один теракт – на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, сообщает украинская разведка.
— Акцию протеста устроили жители Ивано-Франковска под стенами гостиницы “Днестр”. Люди требуют у владельцев восстановить предыдущий вид памятника архитектуры. На этом месте провозгласили Акт Соединения. И в 1991 году стартовала Цепь единства, которая объединила всю Украину.
— В столице продолжается самый большой книжный проект “Книжный арсенал”. Традиционно ярмарка и литературные мероприятия проходят в Художественном арсенале.