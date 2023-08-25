Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (25.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Наши силы обороны продолжают наступление в Запорожской области.
– Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за то, что взяли на себя ведущую роль в глобальной поддержке Украины.
— F-16 считается одним из лучших и экономически эффективных реактивных истребителей в мире.
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