Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (25.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Наши силы обороны продолжают наступление в Запорожской области.

– Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за то, что взяли на себя ведущую роль в глобальной поддержке Украины.

— F-16 считается одним из лучших и экономически эффективных реактивных истребителей в мире.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.