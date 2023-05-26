Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (26.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— 62 раза за прошедшие сутки оккупанты обстреляли Херсонщину.
— Ночью российская армия ударила Шахедами по городу Мерефа на Харьковщине – на гражданском предприятии вспыхнул пожар.
— Украина станет полноценным членом НАТО, как только будет позволять ситуация с безопасностью.
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