Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (28.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Число жертв российской ракеты в Умани возросло до 10, это не последние официальные данные.
- Накануне в Донецкой области во время авиаудара по Нью-Йорку погибли три человека, об этом заявили в областной полиции. Всего же за минувшие сутки в регионе от российских атак ранения получили 6 гражданских.
- Два человека ранены и в Украинке на Киевщине. Обломки сбитой ракеты повредили многоэтажку.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ