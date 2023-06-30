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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (30.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.06.2023.

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 13 русских дронов этой ночью атаковали Украину с восточного побережья Азовского моря. По информации командования воздушных сил, 10 из них удалось сбить. Предварительно прошло без жертв.

– Россияне постепенно покидают Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

— Россияне продолжают сопротивляться украинскому контрнаступлению на Бахмутском и Торецком направлениях. Как сообщают в Минобороны, продвижение украинских военных на Донетчине успешно продолжается. Во время атак на вражеские позиции украинскую пехоту прикрывают минометчики, которые в связке с аэроразведчиками видят россиян с неба и уничтожают их.

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