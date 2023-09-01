Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В Москве утром снова активировали режим Ковер.

– В испанском Толедо прошла неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза.

– С сегодняшнего дня, в день церковного новолетия, Православная церковь Украины переходит на Новоюлианский календарь.

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