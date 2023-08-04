Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (04.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Новороссийской бухте в результате атаки дронов поврежден большой десантный корабль “Оленегорский горняк”.

— Еще 640 оккупантов удалось ликвидировать Вооруженным силам за минувшие сутки.

— Пока присутствие боевиков группы Вагнер на границе с Беларусью не представляет «неизбежных рисков для Польши и других стран НАТО», — заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

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