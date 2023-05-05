Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Второй день подряд взрывы на Ильском заводе на Кубани. Сегодня с утра вспыхнула одна из нефтеперерабатывающих установок.

– Первая леди Елена Зеленская прибыла с визитом в Великобританию, где примет участие в церемонии коронации Чарльза ІІІ.

— В рядах вагнеровцев жалуются о нехватке боеприпасов. Основатель частной военной компании Евгений Пригожин показал ряды трупов своих наемников и обругал руководство российской регулярной армии.

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