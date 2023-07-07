Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (07.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.07.2023.

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– Президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Об этом пишут американские СМИ.

– Спасательная операция во Львове завершена. 10 погибших и более 4 десятков пострадавших, в том числе трое детей. Таковы последствия вчерашней ракетной атаки россиян по Львову и области. Три вражеских калибра попали по центру, одна ракета — попала в жилой дом.

— Жатва началась на Днепропетровщине. Активно урожай убирают в 4 районах области, в частности, на Криворожье. Именно этот район, граничащий с Херсонщиной, в прошлом году больше всего страдал от ежедневных массовых российских атак

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