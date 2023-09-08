Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В результате утреннего удара по Сумам пострадали два человека.
— Этой ночью враг атаковал юг Шахедами. Наша ПВО сбила там 16 дронов: 14 над Одесщиной и две над Николаевщиной.
– В Индии уже завтра начнется саммит Большой двадцатки.
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