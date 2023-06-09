Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (09.06.2023)

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— Два человека погибли, еще 17 ранены в результате вражеских обстрелов деоккупированной части Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в областной военной администрации.

— СБУ опубликовала запись, которая может подтверждать, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа военных РФ. В Службе безопасности утверждают, что перехватили разговор окупантов, где захватчики рассказывают, что подрывом дамбы хотели шантажировать Украину.

— В результате российского теракта на Каховскую ГЭС только на правобережье Херсонщины потеряно по меньшей мере 100 тысяч тонн урожая, прежде всего зерновых, подсчитали в Минагро.

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