Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (11.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– В ООН шокированы ударом россиян по гостинице в Запорожье.
— За сутки в Донецкой области россияне ранили девять гражданских, один человек погиб.
— Расторжение договора заповедника Киево-Печерской лавры с УПЦ МП законно, и это подтвердили сразу два суда.
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