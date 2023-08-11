Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (11.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В ООН шокированы ударом россиян по гостинице в Запорожье.

— За сутки в Донецкой области россияне ранили девять гражданских, один человек погиб.

— Расторжение договора заповедника Киево-Печерской лавры с УПЦ МП законно, и это подтвердили сразу два суда.

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