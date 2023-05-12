Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (12.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Сумскую область ночью дважды обстреляли из минометов.
– За минувшие сутки украинская авиация 14 раз выжигала позиции россиян.
– Россияне отказались от идеи окружить ВСУ под Бахмутом.
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